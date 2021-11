Ny avlysing truar Beito-renn: – Stadion er ei slagmark

sport

Det opplyste Skiforbundet etter at juryen møttest fredag ettermiddag for å diskutere situasjonen som har oppstått som følgje av uvêret.

– Vinden har skapt store øydeleggingar gjennom dagen, og vi gjer alt vi kan for å førebu arenaen for renn i morgon, sa arrangementssjef Terje Lund i skiforbundet.

– Akkurat no er stadion enn slagmark. Nedst i herretraseen ligg det eit digert tre på tvers. Vi har ikkje vågd å sende ut folk for å rydde enno, for det er framleis uvisst i området rundt, utdjupa han.

Den kraftige vinden på Beitostølen gjorde det umogleg å gjennomføre den tradisjonsrike opningssprinten fredag. Avgjerda vart teken av rennleiinga etter eit møte i morgontimane.

Då hadde det allereie byrja å blåse kraftig opp, og utover dagen var det venta ytterlegare vindauke. Dei varsla skulle vise seg å stemme.

Plukkar stein

Fredag ettermiddag vart det klart at herjingane i vinden var kraftige.

– Det er ikkje så mykje stadion igjen. Det har vore oppe i nokon og tretti sekundmeter vind i kasta i dag, så sjølv om vi har festet alt, har ti centimeter med snø forsvunne. Det gjer at alt losnar og losnar igjen og igjen. No har vi ein kjempejobb, seier Lund.

Sjølv om vinden framleis var sterk i ettermiddagstimane, var aksjonen for å redde helgas renn i gang. Arrangørane har inga tid å miste.

– No klokka 16 har vi dugnad med å plukke stein. Der har vi invitert rubb og stubb. Vi skal gå rundt og plukke stein i heile løypa. Så skal vi prøve å rigge arenaen på nytt kokken 20 i kveld. Då går vinden noko ned, fortalde Lund.

– Fire dagars arbeid byrjar vi med på nytt klokka 20, i håp om at vi skal kunne starte i morgon og gjennomføre programmet som avtalt, la han til.

Ingen sprint

Både folket til skiforbundet og dei lokale arrangørane i Øystre Slidre Idrettslag er førebudde på ein lang kveld og natt i stormkasta.

– Vi må berre byrje viss vi skal komme i mål, sa Terje Lund og påpeika at delar av løypa ikkje har lys. Dermed er mørkt òg ein faktor.

Løypene skal det naturlegvis òg jobbast på spreng med.

– Grovskissen no er at løypene skal vere ferdig preparerte cirka klokka halv fire–fire, sa rennleiar Torbjørn Broks Pettersen.

Trøysta er at vêrvarselet er noko betre laurdag. Då skal det blåse opp mot 20 sekundmeter i kasta på det verste. På spørsmål om det vil vere forsvarleg å arrangere renn då, svarte arrangementssjef Lund:

– Det skal juryen få avgjere i morgon, men eg kan seie så mykje som at vi køyrde med 20 sekundmeter i kasta i fjor.

Sprintnedtur

Fredag morgon vart tald og anna på skiarenaen sikra, og i tillegg valde rennleiinga av tryggingsmessige omsyn å stengje heile stadionområdet. Det innebar at utøvarane heller ikkje kunne nytte løypene til trening fredag.

På spørsmål frå NTB fredag morgon sa rennleiar Torbjørn Broks Pettersen at det ikkje verka aktuelt å flytte det avlyste sprintrennet til laurdag eller søndag, på kostnad av eit av helgas oppsette distanserenn.

Juryen kom til same konklusjon fredag ettermiddag. I utgangspunktet er målet å gjennomføre det oppsette programmet laurdag og søndag.

– Eg overlèt til rennleiar og teknisk delegert å svare viss det er spørsmål om format, øvingar og stilart, men eg ber om forståing for at vi no først og fremst må konsentrere oss om å få stadion klar til at det kan gjennomførast renn her i morgon, sa Terje Lund.

– Viss det ikkje blir renn i morgon, blir det ei ny vurdering av kva som skjer søndag. Då veit vi at det blir fint vêr, sa han.

Det avlyste sprintrennet er svært dårlege nyheiter for spesialsprintarane, som i tida som kjem skal kjempe om ein plass i den norske OL-troppen. Nålauget for å komme med til vinterleikane i Beijing er svært trongt.

Sprinten på Beitostølen ville vore eit første høve til å vise form. Eit toppresultat kunne òg gitt håp om plass i den norske troppen til verdscupopninga i finske Ruka neste helg.

