Langrenn: Spissa uttak gir meir spissa stemning

sport

Landslagstrenarane Arild Monsen (sprint) og Eirik Myhr Nossum (allround) merkar det begge at det er vanskelegare å komme seg inn i verdscupen og OL enn nokon gong.

– Det set nok eit visst preg på det individuelt, og vi jobbar litt med det mentale spelet. Vi pratar om det. Det er viktig. Uansett kvotar og lite lag er det om å gjere å få det beste ut av kvar enkelt. Alle tenkjer på sine eigne sjansar, og det må alle få gjere inst inne, seier Monsen til NTB.

Situasjonen kjem heller ikkje brått på nokon av dei involverte.

– Vi har visst at det blir slik i to år, men det er klart at det skjerpar kvar enkelt. Du må møte opp på trening, og det er ikkje rom for å senke skuldrene for mykje, seier Arild Monsen til NTB.

Tøft

– Korleis er det å vere trenar for eit lag når det er så trongt om plassen med tanke på både verdscuprenn og OL?

– Det har vore trongt tidlegare òg, og slik sett er det ikkje så stor forskjell. Eg har ikkje brukt mykje energi på det. Det har vore nokre føresetnader som har lege der heile vegen. Det gjeld for både meg og Arild. Vi veit at dette blir tøft. Toppidrett er brutalt, og så må vi sørgje for at det blir så fair som i det heile mogleg.

Det er ikkje lett å gjere alle til lags.

– Vi slit med å garantere at alle er superhappy med at dei blir vraka, men vi skal prøve å gjere det på ein fair og sympatisk måte.

– Monsen seier at stemninga blir spissa?

– Ja, og det blir spissa stemning tidlegare fordi det er endå viktigare frå start i år enn før. Det er litt meir spisse olbogar, og folk er litt meir på tå heiv enn før, seier Nossum til NTB.

– Kva betyr desse ekstra utfordringane?

– Du må takle det òg, og det er noko vi har spådd. Vi har vore med nokre år, og vi har skjønt at når folk luktar snø, må vi vere på ballen med å lage samhald. Det har gått veldig fint. Dei er individualistar, men dei er òg ein vanvitig fin kameratgjeng som prøver å hjelpe kvarandre med å bli god.

– Vi kjem til å komme i situasjonar som er veldig tette. Det var større forskjell mellom nummer 13 og 14 i VM i fjor enn mellom åtte og ni i år. Niandemann i år er ein betre skiløpar enn 14. mann under VM i Oberstdorf. Vi må vrake betre skiløparar enn vi nokon gong har gjort.

Vêr og vind

Det gjer det heller ikkje lettare å ta ut lag når til dømes den nasjonale opningssprinten på fredag på Beitostølen vart avlyst. Tidlegare i veka kom òg beskjeden om at snømangel i Lillehammer gjer at andre trasear enn normalt må nyttast.

Det betyr at det kanskje må avviklast andre distansar i verdscuprenna i desember enn det som var planlagt.

– Det står att å sjå kva distansar det blir. Eg er ganske sikker på at det ikkje blir duatlon. Eg mistar det einaste løpet som har betydning for opningsdistansen i OL, og eg har heller ikkje femmiler eg kan bruke, og eg har to 15 kilometer klassisk der den eine er i Ruka og den andre i Tour de Ski der kanskje ikkje alle er med. Det gjer at det blir skjønn i enkelte av uttaka, og det er eg ikkje spesielt fan av, seier Nossum til NTB.

Han seier at dei førebudde same korleis det blir.

– Vi skal klare det òg. Det etterlatne inntrykket av at det dermed blir fleire skjønnsmessige avgjerder og meir avgjerder baserte på magekjensle, gjer at folk kan bli surare. Det er kjipt, men slik er det. Eg kan ikkje bruke krefter på det eg ikkje kan få gjort noko med. Vi må gå fort i dei skirenna vi kan, seier Nossum.

(©NPK)