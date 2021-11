Howe mistar Newcastle-debuten med koronasmitte

sport

Det opplyser klubben om på nettsidene sine.

Howe skulle laurdag leie laget for første gong i oppgjeret mot Brentford laurdag, men no blir ikkje det noko av.

– Eg forsikrar alle om at eg kjenner meg bra, og sjølv om der dumt for meg tek det ikkje vekk førebuingane våre for kampen laurdag, seier Howe.

– Eg er veldig lei meg for at eg ikkje får vere der saman med dykk alle, men det er viktig at eg følgjer retningslinjene, seier han.

Newcastle ligg på 19.-plass i Premier League med fem poeng etter elleve spelte kampar.

(©NPK)