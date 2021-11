Horneland blir permanent Brann-trenar

sport

Det opplyser bergensklubben fredag. Horneland tok mellombels over trenaransvaret då Kåre Ingebrigtsen fekk sparken i juli.

– Først og fremst er eg veldig stolt over å få leie Brann vidare. Dette er ei stor ære for meg. Eg har på kort tid vorte veldig fascinerte av klubben, supporterane og Bergen by, og kjem til å gi alt eg har for å gjenreise tillit og skape stolte augneblink for framtida, seier Horneland.

Brann står i akutt fare for å rykkje ned. Laget ligg tredje sist på tabellen og har kvalifiseringsplassen med 21 poeng når fire rundar står att. Stabæk på direkte nedrykk er à poeng med dei raudkledde frå Bergen.

