Fannemel tilbake i verdscupen etter 978 dagar: – Hoppar med ambisjonar

– Det er ei veldig god kjensle. Det har teke ein del tid lengre enn eg hadde sett for meg, men endeleg er eg klar igjen, seier Fannemel til NTB framfor sesongopninga.

Fannemel fall stygt på trening i polske Wisla i juli i 2019, og skademarerittet var først endeleg over framfor denne sesongen. Han skadde både korsband og menisk, men komplikasjonar har gjort at comebacket har late vente på seg. No er han tilbake og klar for å levere.

– Forhåpentleg klarer eg å komme opp på eit godt nivå ganske fort, seier Fannemel.

Han er òg klar på at han har fortent plassen sin i troppen trass i det han kallar eit «tynt resultat» i NM i Midtstubakken i oktober. Der vart han nummer ti i normalbakken.

– Eg hadde ikkje fått reise om eg ikkje hadde vore ein av dei sju beste hopparane i Noreg. Eg fekk eit litt tynt resultat i NM, men kjenner eg har fått jobba bra sidan det og fått justert meg litt, fortel han.

Han er likevel veldig klar på ein ting framfor sesongen.

– Eg hoppar med ambisjonar om å prestere, elles hadde eg lagt opp, konstaterer han.

VM-håp

Fannemel ser fram mot ein innhaldsrik sesong der både OL og skiflygings-VM ventar. Hornindal-hopparen er kjend for ekstreme lengder i skiflygingsbakken, og gler seg naturlegvis til VM på heimebane i mars. Meisterskapen i Vikersund vil òg markere tiårsjubileum for han.

– VM i Vikersund blir årets høgdepunkt. Eg har trivest godt der, seier han og held fram:

– Eg debuterte i VM i Vikersund i 2012 så det hadde vore kult og fått til eit bra VM ti år etterpå.

Fannemel sette i 2015 verdsrekord med eit svev på 251,5 meter i nettopp Vikersund. Rekorden har vorte slått både av landslagskollega Robert Johansson og austerrikske Stefan Kraft i same konkurranse i 2017. Først hoppa Johansson 252 meter før Kraft like etterpå nådde 253,5 meter. Den rekorden står framleis.

OL i Beijing

Før VM i Vikersund ventar olympiske vinterleikar i Beijing. Der har òg Fannemel eit ønske om å bidra etter at han i OL i 2018 ikkje hoppa eitt einaste renn.

– Etter OL i Pyeongchang har eg hatt som mål at eg skal få eit OL til, seier han.

Landslagstrenar Alexander Stöckl gler seg til å sjå Fannemel i aksjon igjen.

– Det blir spennande korleis Anders klarer å konkurrere på verdscupnivå etter ein lang og hard periode med skade, fortel Stöckl.

