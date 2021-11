Rasisme skakar britisk cricket

sport

Tysdag fekk britiske parlamentarikarar høyre ein kjensleladd forklaring frå den tidlegare cricketstjerna Azeem Rafiq, som fortalde om korleis lagkameratar i ei årrekkje overfløymde han med rasistiske kommentarar i garderoben då han spelte for Yorkshire Country Cricket Club.

Rafiq hevda overfor kulturkomiteen i det britiske Parlamentet at rasismen i britisk cricket er «institusjonalisert», systematisk og til tider svært grov. Han fortalde om at grov ordbruk mynta på hans og lagkameratars pakistanske bakgrunn vart ei norm, som aldri vart utfordra av leiinga i klubben.

Må sjå endring

Etter Rafiqs framferd i Parlamentet har det strøymt på med nye skuldingar om rasisme i cricketsporten. Over 1000 personar har kontakta den uavhengige kommisjonen for likeverd i cricket (ICEC), ifølgje BBC.

– Cricketen må endre seg no, seier ICECs leiar Cindy Butts. Ho meiner mange har vorte inspirerte av det ho kallar Rafiqs modige vitnesbyrd i Parlamentet.

– Det er heilt avgjerande at folk på tvers av idretten får sjansen til å bli høyrd, seier Butts.

Rafiq seier til BBC at han er glad for at mange no kjem med historiene sine og dette kan bidra til å endre ikkje berre idretten, men heile samfunnet.

– Du må vere ærleg og du må stå fram og lette hjartet, for du kjem til å bli høyrd, seier Rafiq.

Har beklaga

Ein rapport har allereie slått fast at den tidlegare cricketstjerna har vore utsett for «rasistisk trakassering og mobbing». Men hans tidlegare klubb har ikkje vilja gjere noko overfor leiinga, spelarar eller tilsette.

Rapporten har likevel fått konsekvensar for Yorkshire, som er nekta å vere vertskap for internasjonale kampar. Utstyrsleverandøren Nike har delvis stoppa leveransane sine og sagt dei ikkje vil inngå nye avtalar.

Yorkshires styreleiar lord Patel har beklaga overfor Rafiq og sagt at alle skuldingar om systematisk rasisme skal undersøkjast.

Tidlegare Yorkshire-spelar Ismail Dawood beskriv kulturen i cricket då han spelte som «arkaisk».

– Det var eit giftig miljø, og det ser ut til at det er slik framleis, seier han.

