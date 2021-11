Nederlandsk EM-spelar tiltalt for drapsforsøk

sport

Promes, som har spelt 50 landskampar for Nederland og skåra sju mål, er mistenkt for å ha stukke ein slektning i kneet med kniv under ein krangel. Det førte til ein alvorleg skade. Sjølv har han ikkje berre hevda uskulda si, men at han ikkje var til stades under hendinga, ifølgje NOS.

Promes vart arrestert i slutten av fjoråret, men vart lauslaten nokre dagar seinare. Promes var Ajax-spelar då valdshendinga skjedde, men han vart i februar kjøpt av Spartak Moskva for om lag 85 millionar kroner. Han har òg tidlegare i karrieren spelt for den russiske klubben.

29-åringen spelte for Nederland sist då laget tapte åttedelsfinalen i EM-sluttspelet i sommar.

Slektningen som vart knivstukken melde saka først i slutten av fjoråret. Ifølgje nederlandske medium var det fleire vitne til hendinga, og desse skal ha utpeika Promes som gjerningsmann.

Ved sida av drapsforsøk er han òg tiltalt for grov vald.

