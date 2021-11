Johaug forsvarar Østberg etter uttakskritikken

sport

Enkelte røyster hevdar at Skiforbundet driv forskjellsbehandling når dei allereie har teke ut Østberg til renna i Ruka neste helg sjølv om ho ikkje skal gå eit einaste renn i forkant, og heller ikkje har gjort det på lang tid.

Østberg er akkurat klarert for konkurransar etter at ho denne gongen har passert helsetesten.

Men ho går ikkje på Beitostølen denne helga. Det gjer derimot lagvenninna Therese Johaug.

– Eg har stor forståing for at det er ulike meiningar rundt uttaket av Ingvild, og alle har argumenta sine både for og imot. Eg forsvarer Ingvild og skiforbundet, og eg meiner personleg at ho har levert fantastiske resultat i ei årrekkje. Ho har skaffa mange pallplassar, 1.-plassar og medaljar til Noreg, sa Johaug under plenumspressekonferansen på SAS Radisson-hotellet på Beitostølen torsdag.

Ikkje sofa

Johaug hadde òg andre argument på lager. Ho seier at det ikkje er slik at lagvenninna har lege samanhengande på sofaen i eitt og eit halvt år.

– Ho har trena og har førebudd seg kvar dag på at ho skal gå skirenn igjen, og Ingvild ville ikkje ha vorte med til Ruka om ho hadde kjent at ho var i dårleg form. Skiforbundet ser òg at ho har trena bra, og dei fysiske testane har sikkert vist at ho er på eit greitt nivå. Det er OL denne sesongen, og det er internasjonale resultat som tel. Med totalbelastninga og alt ho har vore gjennom er det greitt at ho får den plassen, meiner Johaug.

Artig

Johaug er kanskje ikkje den mest objektive i denne diskusjonen sidan dei to er tette venninner òg utanfor sporet, men ho kan eit og anna om skisporten etter mange år i den desiderte verdstoppen.

Uansett synest ho det er veldig artig at Østberg er tilbake i gjengen. Østberg var sjølv med under pressetreffet på torsdag sjølv om ho ikkje skal gå nokon av dei tre planlagde konkurransane.

– Eg har sakna henne veldig mykje, for å vere heilt ærleg. Vi har hengt mykje saman og har trena mykje saman opp igjennom, og det var veldig uvant i starten at ho ikkje var med på tur. Så venner ein seg til det. Det er gledeleg at ho er med til Ruka og får gå der, sa Johaug.

Østberg og Johaug støttar kvarandre i tjukt og tynt. Begge har opplevd store oppturar og tilsvarande nedturar.

– Det er det som er så utruleg fint, at ein kan støtte kvarandre både i med- og motgang. At ein kan vise at ein er der både som venninne og lagvenninne. Det gjer at ein blir verdsett og sett. Det blir ekstra gledeleg å sjå at ein kan vere med igjen etter ein periode med motgang.

Therese Johaug kom tilbake frå det siste høgdeopphaldet i Livigno og Val Senales for ti dagar sidan. Ho hadde første hardøkt etter siste høgdeopphald onsdag og skal gå dei 10 kilometrane på laurdag klassisk og dei 10 kilometrane på søndag i fri teknikk under opningshelga.

Sprinten står ho over. Johaug er uansett ikkje aktuell for noko sprintløp i OL i Beijing.

