Gerrard vil ha Villa i Europa – set ingen dato

Han møtte pressa nøyaktig ei veke etter at han vart Villa-klar.

– Det var eit høve eg ikkje kunne la gå frå meg, sa Gerrard.

Han har som ambisjon at Birmingham-klubben skal spele seg inn på «europeisk nivå», men at det må skje på lang sikt.

– Eg synest ikkje det er rett å setje ein dato for det. For meg er det no viktigare å fokusere på det nære, som er Brighton kommande helg. Vi må byrje å vinne fotballkampar igjen, det er det kortsiktige målet, sa Gerrard.

Då han fekk spørsmål om den tidlegare klubben sin, Liverpool, gjorde Gerrard det klart at pressekonferansen berre skulle handle om Aston Villa. Men han kunne fortelje at han regelmessig treffer Liverpool-manager Jürgen Klopp når han luftar hunden.

– Han er ein stor mann og trenar. Liverpool er heldige som har han. Han sende meg ei melding der han sa at han forventar ein stor klem 11. desember (når Villa møter Liverpool).

