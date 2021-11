Caroline Graham Hansen melder landslagsforfall

sport

Det opplyser Noreg Fotballforbund i ei pressemelding. Paris Saint-Germain-proffen Celin Bizet Ildhusøy er henta inn i troppen.

Hansen var nyleg gjennom hjarteundersøkingar og eit lite inngrep. Ho har ikkje spelt for klubblaget Barcelona dei siste vekene.

– I og med at ho ikkje er i gang i Barcelona enno, så er det best at ho bruker tida på å komme seg tilbake der gjennom klubbmiljøet og oppfølginga der. Ting har gått bra, men det er litt for tidleg å reise på samling. Det har vi sjølvsagt full forståing for, seier landslagssjef Martin Sjögren.

Markussen droppar Noreg-spel i denne omgangen fordi ho er i ferd med å bli utanlandsproff på andre sida av kloden. Ho vann nyleg NM-gull med Vålerenga.

– Marie reiste til den nye klubben sin i Australia for vel ei veke sidan, så saman med henne har vi bestemt at det beste er at ho blir der no, med start i ny klubb, forklarer Sjögren.

