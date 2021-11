Brendan Rodgers reagerte på spørsmål om United-jobben

sport

Ole Gunnar Solskjær er hardt pressa etter svake resultat den siste tida. Spørsmålet om Rodgers kunne tenkje seg å overta på Old Trafford vart spurt på pressekonferansen til Leicester-manageren i forkant av helgas Premier League-kamp mot Chelsea.

– To ting: For det første er det veldig respektlaust å stille det spørsmålet når det er ein manager i jobben, ein god manager og ein bra mann som jobbar hardt med den klubben, sa Rodgers.

– For det andre kan eg ikkje kommentere noko som ikkje er reelt. Eg er manager i Leicester, stolt av å vere her, privilegert og fullt oppteken av å gjere ein jobb for spelarane, klubben og eigarane. Det er kjernen, alt anna er støy.

Rodgers har sidan han fekk jobben i Leicester stadig vore nemnt som aktuell for jobbar i store klubbar. Dei siste åra er han lansert som aktuell for managerjobben i Arsenal, Tottenham og Newcastle.

– Det gjer ikkje meg noko, for eg er alltid oppteken av vår neste kamp, men det kan vere frustrerande for supporterane og også for spelarane. Det kan verke destabiliserande, sa Rodgers.

– Dagens fotball er full av spekulasjon og rykte, men eg brukar ikkje tid på det.

