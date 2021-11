Tore André Flo blir Sogndal-trenar

sport

Det opplyser førstedivisjonsklubben om på nettstaden sin onsdag.

Flo har arbeidd i Premier League-klubben Chelsea dei siste åra, men kjem altså no heim til Noreg og Sogndal for å ta fatt på jobben som trenar for laget.

«Vi vil takke Chelsea for en ryddig prosess og et godt samarbeid», skriv klubben.

Noverande trenar Eirik Bakke stadfesta i august at han ville gi seg som trenar i klubben. Han tok over klubben i 2015.

– Ting er i god stand i garderoben til å ta det vidare. Det er eit godt fundament. Då kjenner eg det er rett å ta vegen ut, sa Bakke i august.

Sogndal ligg på 5.-plass med 41 poeng føre dei siste to serierundane. Dei er i posisjon for opprykkskvalifisering slik ting står seg no, og det kan dermed hende at Flo tek over eit eliteserielag om dei skulle greie opprykk.

