Styreleiaren i Premier League trekkjer seg

Hoffman og Premier League har fått mykje kritikk for å ha godkjent at det saudiarabiske investeringsfondet fekk kjøpe majoriteten av aksjane i Newcastle tidlegare i haust.

– Eg har vedteke at tida har komme for å tre til side for å la ein ny leiarskap leie Premier League inn i den neste spennande fasen, skriv Hoffman i pressemeldinga.

Han har leidd Premier League i halvtanna år.

Saudi-Arabias offentlege investeringsfond kjøpte i oktober 80 prosent av aksjane i Newcastle for 3,3 milliardar kroner. Kronprinsen i landet, Mohammed bin Salman, står oppført som styreleiaren til fondet, men Premier League oppgav at dei hadde fått forsikringar om at den saudiarabiske staten ikkje skal kontrollere klubben.

