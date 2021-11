sport

– Det er forferdeleg. Eg blir ein vanskeleg mann (å ha med å gjere) det neste halvåret, sa han på spørsmål om korleis det kjennest at neste viktige kamp blir spelt i juni.

Elles gjekk tida på pressekonferansen, medan nederlandske journalistar utolmodig venta på å høyre frå sitt lags landslagssjef Louis van Gaal, mest med til å snakke om kampen. Men Solbakken var inne på same tema på ein av pressekonferansane før det som vart Noregs siste kamp i denne VM-syklusen.

– Som landslagstrenar synest eg at eg har det jævlig ganske ofte. Eg er ikkje heilt vent til den måten å jobbe på, sa han då.

– Det skal jo vere sånn. Mykje står på spel, og du kan gle og skuffe ganske mange. Det lever eg for så vidt fint med, men det er mange fasar av jobben som eg ikkje liker. Eg liker å jobbe med den gjengen her, og å stå på sidelinja i kampane. Det er givande på mange måtar. Men så er det ein del eg ikkje liker. At neste kamp går i mars, til dømes.

Noko heilt anna

Solbakken er vand til å vere klubbtrenar, der neste kamp aldri er langt unna, og der du kan påverke spelarane på treningsfeltet nesten dagleg.

No er han i ein heilt anna rolle. Landslaga har gjennom mange år fått stadig færre kampar, og spesielt dårlegare tid til førebuingar framfor kvar kamp.

I første år som landslagssjef rakk Solbakken å leie laget i 12 kampar, 10 i VM-kvalifiseringa. Det enda med seks sigrar, tre uavgjorde og tre tap, og Noregs 11. kvalifiseringsforlis på rad.

Norske koronarestriksjonar gav han ein svært vanskeleg start, då heimekampen mot Tyrkia i mars måtte spelast i Málaga.

Øydelagt

– Vi var ikkje klare, og eg var ikkje klar. Eg hadde hatt laget berre i eit kvarter og prøvde å gi for mykje informasjon på den korte tida vi hadde. Eg trefte heller ikkje med laguttaket, seier han om kampen som vart tapt 0–3.

Hadde den kampen vore spelt på Ullevaal, med norsk siger, og alle andre kampar i gruppa hadde enda som dei gjorde, så ville Noreg vore klar for omspel i mars.

Det ville laget ha vore òg om det hadde enda som gruppevinnar i nasjonsligaen i fjor haust. Ein positiv koronatest gjorde at norske styresmakter sette heile troppen i karantene og sørgde for at bortekampen mot Romania ikkje kunne spelast.

Eit norsk «nødlandslag» med spelarar som ikkje var tekne ut i den opphavlege troppen reiste til Austerrike og var veldig nær å sikre gruppesiger likevel, men eit mål rett før slutt gav motstandaren 1–1 då dei norske jakta 2-0-målet som ville gitt opprykk til A-divisjonen.

Mykje tyder på at Noreg utan koronakarantena ville vorte gruppevinnar og dermed fått ein ekstrasjanse til VM-billett, og at laget ville ha sikra både betre seeding i VM-trekkinga og opprykk til A-divisjonen.

