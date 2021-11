Nytt poengtrekk i England: Reading får svi for større underskot enn tillate

sport

Poengtrekket vart stadfesta av English Football League (EFL) onsdag. I ei fråsegn står det at Reading hadde eit underskot på 18,8 millionar pund meir enn tillate i perioden 2017/18 til 2020/21.

Det svarer til 222 millionar kroner. Regelbrotet er eit brot på EFLs reglar for økonomisk fair play.

Straffa sender Reading frå 16.- til 19.-plass på nivå to i England. Laget er berre fire poeng over nedrykksstreken. EFL har òg gitt klubben eit vilkårsbunde trekk på seks poeng. Den kan slå inn viss det blir oppdaga meir økonomisk rot fram til og med 2022/23-sesongen.

Reading har akseptert avgjerda.

Tidlegare i haust har Derby vorte straffa to gonger for dei økonomiske vanskane sine. Wayne Rooneys lag har til saman fått eit trekk på heile 21 poeng og er i praksis dømt til å rykkje ned til League One.

