Mållaust mellom Argentina og Brasil – Messi og co. VM-klare

Brasil var allereie VM-klare før kampen, medan Argentina trong anten siger eller hjelp frå andre lag for å sikre plass i VM allereie. Med eitt poeng mot Brasil og tap for Chile mot Ecuador, kan Argentina dårlegast ende som nummer fire i kvalifiseringa og er klare for VM.

Det blir Lionel Messis femte og kanskje siste VM for Argentina. 34-åringen var tilbake frå start for første gong sidan 29. oktober og spelte heile kampen mot Brasil. I det siste minuttet i kampen kunne Messi avgjort oppgjeret, men avslutninga gjekk rett på målvakta.

Med 0–0 beheld Argentina ei imponerande rekkje med kampar utan tap. Dei er no utan tap dei siste 27 kampane, som har resultert i mellom anna Copa America-triumf og no plass i VM.

Sist Brasil og Argentina møttest i september, vart kampen avbroten etter berre seks minutt. Den vart stoppa av Brasils helsestyresmakter, av omsyn til koronareglane. Argentina-laget hadde då reist inn i Brasil berre timar før storkampen, med tre spelarar som hadde vore i Storbritannia.

