Danmark vil markere mot VM i Qatar: – Intensiverer innsatsen vår ytterlegare

DBU har mellom anna vorte samd med draktsponsorane om å bruke treningstøyet til landslaget til kritiske meldingar og markeringar. Det kjem fram i ei pressemelding på DBUs nettstad.

I tillegg vil det danske fotballforbundet ha færrast mogleg reiser til Qatar før VM, slik at VM-deltakinga først og fremst handlar om idrettsdeltaking og ikkje promotering av arrangementa til VM-arrangøren.

– Danmark har lenge vore sterkt kritiske til VM i Qatar, men no intensiverer vi innsatsen og den kritisk dialogen vår ytterlegare. Vi utnyttar at vi er kvalifiserte til å arbeide for fleire forandringar i landet, seier DBU-direktør Jakob Jensen.

Danmark vart klar for VM i Qatar allereie i oktober.

Amnesty International publiserte natt til tysdag ein rapport om korleis arbeidsforholda er for migrantarbeidarar i Qatar. Rapporten kom fram til at forholda i nokre tilfelle har utvikla seg i negativ retning.

