Trenaren stadfestar: Messi startar mot Brasil

Det opplyser den argentinske landslagssjefen, Lionel Scaloni, ifølgje Reuters.

Avgjerda blir neppe teken godt imot i Messis klubb, franske Paris Saint-Germain. Den vesle ballmagikaren var skadd før landslagssamlinga, og PSG-sportssjef Leonardo reagerte kraftig på at han i det heile vart teken ut.

Messi spelte berre 14 minutt som innbytar då argentinarane slo Uruguay 1-0 fredag.

– Han var fysisk klar, men vi bestemde at det beste for han var å spele få minutt og få ei kjensle av korleis det var. Men det er sikkert at han spelar i morgon (mot Brasil), seier Scaloni.

Messis klubbkamerat og Brasil-stjerne Neymar slit med ein lårskade og går glipp av storkampen.

Brasilianarane er allereie VM-klare, medan Argentina har moglegheit til å sikre VM-billetten natt til onsdag.

