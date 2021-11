sport

Det var overraskinga i Ståle Solbakkens laguttak. Han gav namnebroren Ola landslagsdebuten med eit innhopp mot Latvia laurdag og antyda allereie i helga at Glimts kantkomet var aktuell for ei startrolle i Rotterdam.

Thorstvedt har vore svært god i kvalifiseringa og var eit av to namn Nederlands landslagssjef Louis van Gaal trekte fram då han av TV 2 vart spurd kva for nokre norske spelarar han kunne tenkje seg å ha i laget sitt. Martin Ødegaard var det andre.

Den andre endringa i Noregs lag er at Andreas Hanche-Olsen som venta er tilbake i midtforsvaret der Marius Lode spelte mot Latvia.

Det hadde positiv effekt då Noreg la om frå 4-2-3-1 til 4-3-3 i pausen sist, men det er uklart kva formasjon landslagssjefen vel tysdag. Laget er sett opp i 4-3-3 med Ødegaard som indreløpar, men han kan òg vere hengande spiss i 4-2-3-1. Uansett vil det nok sjå meir ut som 4-5-1 enn som 4-3-3.

Tre endringar for Nederland

Noreg må vinne på De Kuip for å kunne bli gruppevinnar og gå rett til VM, men sjølv det kan vise seg ikkje å halde til meir enn toaromspel. Noreg kan få toaromspel òg med uavgjort eller til og med tap, men då må Montenegro slå Tyrkia, i siste tilfelle med klar margin.

Nederland har sidan 2-2-kampen i Montenegro mista midtstoppar Stefan de Vrij og målvakt Justin Bijlow med skadar. Dei blir erstatta av høvesvis Matthijs de Ligt og Jasper Cillessen. Tredje byte er at Steven Bergwijn startar på høgre kant. Han erstatta Donyell Malen ved pause i Podgorica.

Landslagssjef van Gaal pådrog seg i helga eit brot i hofta då han velta med sykkel, og han får ikkje leidd laget sitt frå sidelinja. Han må i staden sjå kampen i ein VIP-boks. Han skal ifølgje nederlandske medium ha tett kontakt med assistentane Henk Fraser og Danny Blind nede på benken.

Norsk stemning

Kampen blir spelt på grunn av nyinnførte nederlandske koronatiltak for tomme tribunar. Heilt til sist helg låg det an til fullt hus på stadion som er kjent for den kraftige stemninga si, og der Nederland har vunne 18 kampar på rad. Også nokre tusen nordmenn hadde billett til kampen.

Tysdag kveld hadde likevel ei gruppe nordmenn samla seg utanfor stadion, og dei skapte stemning i timane før kamp ved å syngje og rope og helse den norske spelarbussen velkommen.

Nederlands fotballforbund har trykt førenamna til dei som hadde kjøpt billett på eit stort oransjefarga segl som dekkjer dei tomme seta.

Slik er laga:

Noreg (4-3-3):

12 Ørjan Nyland – 22 Marcus Holmgren Pedersen, 4 Stefan Strandberg, 21 Andreas Hanche-Olsen, 5 Birger Meling – 10 Martin Ødegaard (kaptein), 2 Morten Thorsby, 6 Mathias Normann – 18 Ola Solbakken, 9 Alexander Sørloth, 11 Mohamed Elyounoussi.

Reservar: 1 André Hansen, 13 Sten Grytebust – 3 Ruben Gabrielsen, 7 Joshua King, 8 Fredrik Midtsjø, 14 Julian Ryerson, 15 Jens Petter Hauge, 16 Fredrik Aursnes, 17 Stian Gregersen, 19 Kristian Thorstvedt, 20 Mats Møller Dæhli, 23 Thomas Lehne Olsen.

På tribunen (overtalige i troppen): Marius Lode, Anders Trondsen.

Nederland (4-3-3):

1 Jasper Cillessen – 22 Denzel Dumfries, 3 Matthijs de Ligt, 4 Virgil van Dijk (kaptein), 17 Daley Blind – 8 Georginio Wijnaldum, 21 Frenkie de Jong, 14 Davy Klaassen – 7 Steven Bergwijn, 10 Memphis Depay, 9 Arnaut Danjuma.

Reservar: 13 Marker Flekken, 23 Tim Krul – 2 Devyne Rensch, 5 Nathan Aké, 6 Tyrell Malacia, 11 Noa Lang, 12 Guus Til, 15 Marten de Roon, 16 Ryan Gravenberch, 18 Donyell Malen, 19 Wout Weghorst, 20 Teun Koopmeiners.

Dommar: Clément Turpin, Frankrike.

