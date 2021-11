NFF om Qatar-rapport: – Ein lang veg å gå

sport

Natt til tysdag publiserte Amnesty International den siste Qatar-rapporten sin, og der kjem det mellom anna fram at neste års VM-arrangør har starta å reversere delar av dei positive endringane landa tidlegare har lova.

Svendsen påpeikar at Qatar har ein lang veg å gå når det gjeld menneskerettar og situasjonen for gjestearbeidarar i landet, og han seier at det er bra at Amnesty held fram med å setje eit kritisk søkjelys på golfstaten.

– Vi vil gå inn i denne rapporten og vurdere tilrådingane dei (Amnesty) no rettar til oss som forbund. Vi må likevel fastslå at det er urovekkjande at implementeringa av reformene dreg ut i tid. Samtidig peikar Amnesty på at det framleis er tid, og at vi alle bør engasjere oss i saka og halde oppe dialog og endå større press, seier fotballpresidenten og legg til:

– Derfor er det viktig at NFF held fram med å jobbe ut frå dei 26 vedtekne tiltaka våre med uforminska styrke.

Fotballtinget stemde i juni nei til boikott av Qatar-VM, slik NFF ønskte, men forbundet har lova å leggje press på både Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og vertsnasjonen fram mot meisterskapen om eitt år.

(©NPK)