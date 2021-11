Kyrgios meiner Australian Open må avlysast

sport

Melbourne har vore hardt ramma av koronaviruset og har vore nedstengd i 260 dagar sidan mars 2020.

– Eg synest ikkje Australian Open skal spelast, av omsyn til folket. Vi må sende eit signal, seier Kyrgios, som ofte blir omtalt som den fremste rebellen i den internasjonale tennisen.

Med standpunktet sitt støttar han samtidig verdseinar Novak Djovokovic, som har nekta å seie om han er vaksinert og som dermed kan bli nekta deltaking i turneringa han vann i år.

Styresmaktene i delstaten Victoria insisterer på at turneringa skal gå som planlagt i januar 2022, men vilkåret er at spelarane er vaksinerte med minst to dosar.

