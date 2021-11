Kriseramma Derby trekt ni poeng til

sport

Det betyr at laget, som spelar i den engelske meisterskapsserien (nivå to), står med tre minuspoeng etter 17 serierundar. Det opplyser klubben sjølv.

Derby er i alt trekt 21 poeng denne sesongen, og det kan bli ytterlegare tre dersom klubben ikkje overheld budsjettet for resten av 2021/22-sesongen.

Mykje har gått gale i Derby det siste halvåret. Klubben vart i juli gitt ei bot på godt og vel éin million kroner for økonomiske avvik, og i september vart ho sett under administrasjon.

– Dette har vore ei vanskeleg sak å navigere seg gjennom med tanke på dei mange ulike problemstillingane. Poengtrekk er aldri ideelt for ein klubb, men det var avgjerande for framtida til klubben at alle elementa mellom EFL og klubben vart løyste. Denne konklusjonen gjer at vi kan halde fram med restruktureringsstrategien vår for klubben saman med potensielle interessentar, seier Carl Jackson, ein av administratorane til klubben, om avgjerda på tysdag.

Eit feilslått sal av klubben, og dessutan dei økonomiske konsekvensane av koronapandemien, har berre gjort situasjonen verre for klubben der Manchester United-legenda Wayne Rooney er manager.

Det blir bortimot umogleg for laget å unngå nedrykk frå meisterskapsserien. Det skil no 18 poeng opp til trygg plass.

