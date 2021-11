Klæbo står over sesongopninga på Beitostølen

sport

Det seier Klæbo til Adresseavisen.

– Eg har valt å stå over helgas opningsrenn på Beitostølen av fleire årsaker. Mykje stress med ei lita forkjøling, tre veker i høgda og dessutan hendinga her på heimebane har gjort sitt til at eg har bestemt meg for å droppe Beito denne gongen, seier Klæbo.

Morfar og trenar Kåre Høsflot (78) vart innlagd på sjukehus etter eit lite slag søndag 7. november. Han vart utskriven måndag denne veka og vil sannsynlegvis komme seg heilt igjen.

– Kåre ser ut til å ha komme frå slaget med avgrensa konsekvensar/skadar, og alt tyder på at han vil komme seg i normal gjenge igjen etter litt opptrening, seier far til skiløparen, Haakon Klæbo, til Adressa.

Johannes Høsflot Klæbo besøkte morfaren på sjukehuset fleire gonger. Han får han ikkje med seg på langrennsreiser med det første.

– No treng morfar nokre rolege dagar. Vi har planar om å kjøpe ein 65-tommars TV til han, så då får han gode TV-forhold når han skal sjå på skirenn heime i stova. Han må nok belage seg på å bli heime i Trøndelag i vekene framover, seier skistjerna.

Skiforbundet opplyser at Klæbo står over Beito-helga på grunn av forkjøling.

– Planen er at han reiser til verdscupopninga i finske Ruka onsdag 24. november, seier sprinttrenar Arild Monsen.

