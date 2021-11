Brutal utfordring for Noreg på Nederlands lykkebane

sport

Nederland har vunne dei 18 siste heimekampane sine på De Kuip og er utan tap i dei 27 siste, ei rekkje som går tilbake til Portugals 2-0-siger for over 21 år sidan. Noregs utfordring er å bryte den rekkja.

Førre lag som unngjekk tap mot Nederland i Rotterdams storstove var Romania i ein 0-0-kamp i mars 2007. Oransje har vunne dei 18 heimekampane sidan då med samanlagt 52–4.

I denne kvalifiseringa har Nederland spelt dei tidlegare kampane sine i Amsterdam (2), Eindhoven og Rotterdam. Dei fire kampane er vunne med total målskår 18–1.

– Det er på bortebane dei har hatt feilskjera sine. Heime har dei vore svært solide. Dei slo Montenegro 4–0 og Tyrkia 6–1. Dei har gjort reint bord. Det er på bortebane dei har vist svakheiter, og vi må gjere noko med det, seier Ståle Solbakken.

Noregs motstandar tysdag har ikkje vore eit uovervinneleg heimelag og har gått på stygge og kostbare heimesmellar i seinare år. Ingen av dei har komme på De Kuip.

Smellar

Hausten 2015 tok Nederland tok berre eitt poeng på dei tre siste heimekampane sine i EM-kvalifiseringa og tapte både for Island og Tyrkia, som begge kvalifiserte seg på Nederlands kostnad.

Året etter tapte Nederland heime for Frankrike i VM-kvalifiseringa, og etter å ha teke sølv i 2010 og bronse i 2014 vart Oranje heimesitjar under VM i 2018.

Førre lag som påførte Nederland heimetap i kvalifisering, var Tyskland med 3-2-siger i mars 2019. Alle dei fire nemnde heimetapa kom i Amsterdam.

I Rotterdam har Nederland feia all motstand til side og nesten ikkje sleppt inn mål. Ein kan spørje seg kvifor laget speler andre stader.

Årets utgåve verkar for god til å skulle spolere den statistikken. Mellom anna har Nederland ei målmaskin i Memphis Depay, som med 11 mål var toppskåraren til den europeiske VM-kvalifiseringa til Harry Kane sneik seg forbi han tysdag.

Kvalitet

– Vi skal ikkje frykte dei, men ha stor respekt for dei. Nederlands midtbane er det nesten ingen som har maken til, og med reservane har dei moglegheit for å lage to–tre midtbanar med absolutt toppklasse, seier Solbakken.

– Depay har vore veldig god i heile kvalifiseringa, og midtstopparparet kjem til å vere veldig bra sjølv om dei må hente inn ein erstattar for Stefan de Vrij, slår han fast.

– Klart det blir ein tøff kamp. Vi møter eit svært ballsikkert og godt lag som liker å skape ting. Vi må vere kompakte og solide som sist vi møtte dei. Så veit vi at vi alltid skaper sjansar. Vi har ferdigheiter i laget til å skape problem for dei fleste, seier Martin Ødegaard.

– Vi er ein liten nasjon og veit at alle mann må springe og gjere alt for laget. Vi er ein gjeng som kjempar for kvarandre, og eg trur det er den viktigaste nøkkelen.

Fallhøgd

Det er stor fallhøgd for Nederland sidan eit tap sannsynlegvis vil sende laget ut av VM-dansen.

– Vi kan møte eit Nederland i fullstendig hopla, der vi har problem med å henge med. Viss vi får temposjokk, må vi henge i der. Jo lenger kampen lever, desto betre er det for oss, seier Solbakken, som er førebudd på å ta vanskelege avgjerder om å risikere meir eller mindre ut frå stillinga i dei to avgjerande kampane i Noregs gruppa.

– Den andre benken vil jo òg vurdere ulike scenario. Skal dei stupe i angrep framleis (om det er uavgjort), eller tek dei på seg bilbeltet?

Med siger vil Noreg bli nummer ein eller to i gruppa, avhengig av Tyrkias resultat i Montenegro. Med uavgjort eller tap vil Noreg bli nummer to eller tre. Då er Nederland gruppevinnar.

