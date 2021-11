Australsk stjernespiss forlengde med Chelsea

sport

Dermed har Maren Mjelde og Guro Reitens klubb fått på plass ein viktig avtale før dei neste sesongane.

Kerr har skåra 38 mål på 47 kampar for Chelsea sidan starten på 2020/21-sesongen.

– Det er skikkeleg gøy. Eg trivst verkeleg i klubben. Vi har hatt suksess, og det er ei utruleg moglegheit å få vere i ein klubb som Chelsea. Eg kan ikkje sjå for meg at eg skal dra nokon annan stad, når eg har det så bra her, seier Kerr til nettstaden til London-klubben.

Chelsea er regjerande seriemeister i England og nådde meisterligafinalen sist sesong. No ligg laget på 2.-plass i superligaen, eitt poeng bak Arsenal.

