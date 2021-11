Amnesty: Qatar innfrir ikkje løfta – reverserer positive endringar

sport

Rapporten kjem vel eit år før fotball-VM skal arrangerast i landet. Amnesty har igjen sett på forholda for migrantarbeidarar i Qatar og melder om fleire avvik frå lovnadene til styresmaktene i landet.

I 2017, sju år etter at landet vart tildelt fotball-VM, lova qatarske styresmakter tiltak for å betre situasjonen for migrantarbeidarane og vilkåra for menneskerettar. Det har ikkje skjedd, ifølgje rapporten.

– VM-vertskapet har ikkje innfridd løfta dei gav om å gi migrantarbeidarane betre vern, og å avvikle kafala-systemet. I nokre tilfelle ser vi til og med ei negativ utvikling der dei verste formene for utnytting av migrantarbeidarar vender tilbake, seier generalsekretær i Amnesty Noreg, John Peder Egenæs, i ei pressemelding.

Kafala-systemet krev at migrantarbeidarar må ha løyvet til arbeidsgivaren for å kunne forlate landet eller byte jobb.

I august melde Amnesty at over 15.000 migrantarbeidarar i Qatar har døydd sidan 2010, der sju av ti dødsfall manglar ei truverdig forklaring.

Dårlege vilkår

Amnesty listar opp ei rekkje punkt der dei meiner at Qatar har svikta dei over to millionar migrantarbeidarane i landet.

* Nokre arbeidsgivarar står i vegen for at migrantarbeidarar kan skifte jobb.

* I praksis krevst det framleis løyve for å byte jobb.

* Utbreidd lønnstjuveri, inkludert forseinka eller ubetalte lønningar.

* Ein mødesam og ofte resultatlaus prosess for å krevje ubetalte lønningar i retten.

* Aukande straffritak for opportunistiske arbeidsgivarar.

* Unnlating frå å etterforske dødsfall blant migrantarbeidarar og mangel på retten migrantarbeidarane har til å danne og bli med i fagforeiningar.

I rapporten kjem Amnesty òg med ei rekkje forslag til korleis situasjonen til migrantarbeidarane kan forbetrast. Forslaga blir retta mot styresmaktene i Qatar, Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), andre fotballforbund verda over og kommersielle aktørar som er involverte i VM i 2022.

Omstridd VM-val

Qatar vart tildelt VM allereie 2. desember 2010, som det første landet i Midtausten til å arrangere fotball-VM. Valet har alltid vore kontroversielt, og fleire av dei som stemde for VM i Qatar, har vore involverte i korrupsjonsskandalar.

Allereie før avstemminga vart to styremedlemmer suspenderte av Fifa som følgje av ei avsløring i Sunday Times. Journalistar i avisa hadde gitt seg ut for å vere lobbyistar og filma Fifa-medlemmene medan dei bad om 800.000 dollar for å påverke stemmene deira i valet av vertsnasjon for VM i 2018.

10 av dei 22 Fifa-styremedlemmene som deltok i avstemminga, har i ettertid vorte bøtelagde, suspenderte, stengde ute eller sikta for korrupsjon.

14 styremedlemmer stemde på Qatar, medan åtte stemde på USA som vertsnasjon for VM i 2022.

