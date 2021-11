Alfa Romeo vrakar Giovinazzi og hentar inn kinesar

sport

Alfa Romeo stadfesta tysdag formiddag at Giovinazzi er ferdig i laget etter årets sesong. Like etter kom den offisielle beskjeden om at den kinesiske Formel 2-føraren Zhou kjem inn i laget neste sesong.

Dermed kjem det sveitsiskbaserte laget til å køyre med to nye førarar i 2022. Finnen Valtteri Bottas er allereie klar etter fem år som Mercedes-førar.

– Det er ei glede å ønskje Zhou Guanyu velkommen til Alfa Romeo. Han er ein veldig talentfull førar, som resultata hans i Formel 2 har vist, og vi ser fram til å bidra til at talentet hans blomstrar endå meir i Formel 1, seier lagsjef Frédéric Vasseur.

Stopp etter tre år

Han seier samtidig at det ikkje var lett å ta farvel med Giovinazzi, som har køyrd for laget dei siste tre Formel 1-sesongane.

– Å ta farvel med ein førar er aldri enkelt. Særleg ikkje med Antonio, som har vore ein del av laget så lenge. Vi vil setje pris på dei gode minna og lære av dei dårlege. Vi ønskjer Antonio alt det beste for framtida etter 2021-sesongen, seier Vasseur.

Giovinazzi har teke eitt poeng i Formel 1 i år og ligg dermed på 18.-plassen i førar-VM. Alfa Romeo er nummer ni (nest sist) i fabrikkmeisterskapen.

Også veteranen Kimi Räikkönen blir bytt ut etter inneverande sesong.

– Ikonisk

Zhou gler seg til å ta fatt på karrieren i motorsportens aller ypparste klasse.

– Eg har frå tidleg alder drøymt om å klatre så høgt eg kan i ein sport eg bryr meg mykje om, og no har draumen gått i oppfylling. Det er eit privilegium for meg å starte Formel 1-karrieren med eit så ikonisk lag, seier kinesaren.

Det ledige Alfa Romeo-setet var inntil tysdag det einaste som ikkje hadde fått ein førar på plass framfor 2022-sesongen. No er likevel lista fullteikna.

Zhou køyrer i år i Formel 2 og er nummer to samanlagt der.

Formel 1-førarar i 2022:

Alfa Romeo: Valtteri Bottas (Finland) og Zhou Guanyu (Kina).

Alpha Tauri: Pierre Gasly (Frankrike) og Yuki Tsunoda (Japan).

Alpine: Fernando Alonso (Spania) og Esteban Ocon (Frankrike).

Aston Martin: Sebastian Vettel (Tyskland) og Lance Stroll (Canada).

Ferrari: Charles Leclerc (Monaco) og Carlos Sainz (Spania).

Haas: Nikita Mazepin (Russlands motorsportforbund) og Mick Schumacher (Tyskland).

McLaren: Daniel Ricciardo (Australia) og Lando Norris (Storbritannia).

Mercedes: Lewis Hamilton (Storbritannia) og George Russell (Storbritannia).

Red Bull: Sergio Pérez (Mexico) og Max Verstappen (Nederland).

Williams: Nicholas Latifi (Canada) og Alexander Albon (Thailand).

