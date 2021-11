Solbakken kan velje fritt i troppen: – Vi må tru at det er mogleg

sport

Han stadfesta det ved å nikke og smile under pressekonferansen på måndag i Rotterdam.

– Dette skal avgjerast over ein kamp, og det gir oss ein sjanse. Det hadde vore annleis om Nederland og Noreg skulle møtast 20 gonger, sa Solbakken.

– Vi må leggje press på oss sjølve og ikkje tru at det er umogleg. Vi må nok vere på vårt beste, og Nederland kanskje litt under sitt beste, men gleda med fotball er at alt kan skje.

Videoanalytikar Andrew Findlay skal følgje Montenegros kamp mot Tyrkia og melde vidare til Brede Hangeland på den norske benken undervegs. Administrativ leiar Are Hokstad skal òg følgje med på det som skjer i Podgorica.

– Vi kjem til å vere godt oppdaterte, sa Solbakken.

Både Nederland, Tyrkia og Noreg kan hamne på første-, andre- eller tredjeplass i gruppa, og Solbakken sa at det blir magekjensla hans som avgjer om Noreg skal auke risikoen mot slutten viss Noreg til dømes har uavgjort og Tyrkia ligg under. I jakta på direkte VM-plass kan omspelplass ryke om den offensive satsinga blir straffa med baklengsmål.

Samanlikna med van der Duim

Solbakken vart av nederlandske medium spurd kva han lærte av Nederlands kollaps mot Montenegro og svarte med eit døme frå skøytesporten, ein 40 år gammal nederlandsk fadese.

– Eg veit ikkje om eg lærte så mykje. Nederland veit kva dei gjorde gale. Dei er eit av Europas beste lag, men laurdag var dei litt som Hilbert van der Duim då han ikkje gjekk siste runde. Normalt veit dei kor mange rundar det er, så eg trur ikkje dei gjentek det, sa Solbakken.

I allround-VM på Bislett i 1981 gjekk tittelforsvarar van der Duim jublande over mål ein runde før slutt i samløp med Amund Sjøbrend på 5.000-meter, i den trua at løpet var over. Sjøbrend enda som verdsmeister.

– Eg reknar med å møte eit offensivt Nederland, men også det normale Nederland som både kan angripe og forsvare seg. For å kunne lykkast må vi vere perfekte defensivt, men vi må finne rett balanse, for vi må skape noko sjølve òg. Vi kan ikkje berre verne eige mål, vi må vise at vi òg kan bruke ballen, sa Solbakken.

Verre om det var de Jong

Nederlandske journalistar ville òg ha reaksjonen hans på at landslagssjef Louis van Gaal sannsynlegvis må sjå kampen sitjande i rullestol etter å ha falle og slått seg.

– Eg trur Nederland ville hatt større grunn til bekymring dersom (Frenkie) de Jong sat i rullestol enn når van Gaal gjer det, men eg ønskjer han det beste. Vi kjem til å helse på kvarandre når vi møtest i morgon, og takke for kampen etterpå. Han har hatt ein fantastisk karriere og er ein rollemodell for mange trenarar. Han nyt stor respekt òg i Noreg, sa Solbakken.

Tidlegare måndag rosa van Gaal det norske laget for å stå fram som eit lag og med ein markant stil.

– Det er morosamt å få ros av ein slik autoritet, men samtidig er vi her for å gjere det vanskeleg for han, sa Solbakken før han leidde dei 25 spelarane sine i ei timelang treningsøkt på De Kuip.

Den vart stengd for media og andre utanforståande etter oppvarminga.

