Kenyas fotballpresident blir skulda for underslag

Påtalemakta bad om varetektsfengsling i fjorten dagar medan dei fullfører etterforskinga av saka, men dommaren lauslét Mwendwa mot kausjon fram til eit nytt rettsmøte onsdag.

Den kenyanske fotballtoppen er mellom anna skulda for å ha overført 8,5 millionar shilling av pengane til forbundet til sin eigen konto utan å kunne dokumentere pengeoverføringa. Summen svarer vel til 650.000 kroner etter dagens kurs.

Det herskar fullt kaos rundt Kenyas fotballforbund etter at regjeringa i landet torsdag valde å oppløyse forbundet og fjerne fleire sentrale skikkelsar frå stillingane sine. Det skjedde berre timar før VM-kvalifiseringskampen borte mot Uganda.

Mwendwa vart arrestert av politiet fredag. Dagen etter opplyste Kenyas idrettsminister Amina Mohamed at ein mellombels komité skal overta styringa av fotballforbundet i minst seks månader.

Ho sa òg at ei undersøking regjeringa har gjennomført, har avdekt at forbundet ikkje har bokført pengar det har fått frå regjeringa og andre sponsorar.

Det mellombelse styret i fotballforbundet har allereie stoppa all kampaktivitet i den nasjonale ligaen, både for kvinner og menn, i to veker frå og med sist fredag.

Kvalifiseringskampen mot Uganda vart spelt som planlagd torsdag ettermiddag, og han enda 1-1 etter ei sein Uganda-utlikning.

