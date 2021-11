Tøff start for Ruud i ATP-finalen

sport

Det vart klart etter trekkinga torsdag kveld. Ruud skal møte Djokovic, Stefanos Tsitsipas og Andrej Rubljov i gruppespelet.

No er det klart at det er Djokovic som ventar i første kamp for nordmannen måndag ettermiddag. Ruud kvalifiserte seg inn i turneringa som 8.- og sisteseeda etter at Hubert Hurkacz hoppa forbi Ruud på rankinga etter at polakken kom seg til semifinale i Paris Masters sist helg.

Ruud og Djokovic' gruppemotstandarar Tsitsipas og Rublev møtest òg måndag.

Turneringa startar søndag der opningskampen i single er mellom regjerande meister Daniil Medvedev og Hurkacz i den andre gruppa. Der er òg Alexander «Sasha» Zverev og Matteo Berrettini.

Dei to beste frå kvar pulje i gruppespelet går vidare til semifinalane. Medvedev er regjerande meister i ATP-tourfinalen. Han slo austerrikaren Dominic Thiem i finalen i London i fjor.

