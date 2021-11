Stadfesta: Nederland – Noreg går for tomme tribunar

sport

På ein pressekonferanse fredag kveld sa statsminister Mark Rutte det klart at viruset no er overalt.

I ei liste over tiltak som er innførte i den nye nedstenginga, kjem det fram at det ikkje blir tillate tilskodarar på idrettsarrangement.

Det skjer etter at landet har møtt nye høgder i smittetrykk. Torsdag registrerte Nederland 16.364 nye koronatilfelle, noko som er langt over den førre smitterekorden som var på 12.997 tilfelle og vart registrert i desember 2020.

Oppmoda til høglydt stemning

Den nederlandske kringkastaren NOS erfarte fredag formiddag at kampen i Rotterdam må spelast for tomme tribunar, og no er det altså stadfesta.

Nederland-kaptein Virgil van Dijk gjekk tidlegare i veka ut og oppmoda til høglydt stemning mot Noreg, men han får altså inga hjelp av publikum.

Kampen skal spelast på Feyenoords stadion De Kuip, der både Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes speler heimekampane sine for Feyenoord. Arenaen husar normalt 50.000 tilskodarar, og det kunne gitt dei oransjekledde eit viktig løft i kampen om VM-plass.

Hadde ønsket tilskodarar

Landslagssjef Ståle Solbakken vart på pressekonferansen på fredag konfrontert med uttalen sin til TV 2 om at han ikkje trur på nyheita om at kampen i Rotterdam går utan tilskodarar.

– Det er meir at eg ikkje har høyrt noko særleg om det. Eg vart teke litt på senga av spørsmålet. Eg har ikkje lese mykje om korona i det siste. Viss det skjer, får vi ta det til etterretning, men det er langt dit. No er det Latvia som er viktig for oss, sa han.

– Eg held meg roleg til den meldinga. Vi får berre sjå kva som skjer, sa Alexander Sørloth om dei varsla nederlandske koronatiltaka.

Han seier at han alltid håpar det er publikum på kampane.

– Det er spesielt dei siste 20–25 minutta det blir merka. I perioden då vi spelte utan tilskodarar byrja eg ofte å kjenne meg sliten då. Når det er folk på tribunen, får du adrenalin frå dei, seier Sørloth.

