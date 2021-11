Solbakken ventar Latvia-grep: – Vil satse på kontringar

sport

Årsaka til det er hovudsakleg at Noreg spelte ut Latvia for to månader sidan og er det laget som har køyrt latviarane hardast, forklarte Solbakken på pressekonferansen dagen før den viktige VM-kvalifiseringskampen i Oslo.

– Vi kan vente at dei kjem i ein annan formasjon enn sist. Eg trur det blir ein femmar på midtbanen, sist hadde dei fire. Eg trur nok at det er i kampen mot oss dei har vorte køyrt hardast. Eg trur dei ønskjer å komme seg ut av vårt presspel og vere kyniske ved å slå langt og satse på kontringar, lydde første del av analysen til landslagssjefen fredag.

– Og så trur eg dei forandrar på eit par posisjonar. Dei lykkast ganske bra med kontringar mot Nederland (h, oktober). Då skapte dei tre–fire store sjansar og tapte berre 0-1, sa Solbakken.

Berre siger godt nok

Spissen Alexander Sørloth var inne på det same. Han ventar eit lågtliggjande Latvia og vil angripe frå første spark.

– Vi er det laget som har hatt best kontroll mot dei, og eg trur vi kjem til å sjå eit Latvia med ei meir defensiv innstilling. Vi skal vere offensive i hovudet, vi skal ut og angripe og ikkje vente på noko som helst. Alle er innforstått med at berre siger er godt nok, sa Sørloth.

Han er klar for å ta skåringsansvar i stjernespissen Erling Braut Haalands fråvær.

– Eg kjenner det ansvaret same når eg spelar med flagget på brystet. Og når ein speler i angrep, skal ein skape sjansar og skåre mål, seier han.

Best borte

Latvia har tapt heime mot både Montenegro, Noreg, Nederland og Tyrkia. Borte har laget likevel klart uavgjort både mot Tyrkia (3–3) og Montenegro (0-0).

Noreg må i praksis vinne laurdag for å halde liv i VM-håpet. Med tre poeng mot Latvia ventar ein rein gruppefinale mot Nederland i Rotterdam tysdag kveld.

Resten av laurdagskampane i gruppe G er Tyrkia – Gibraltar og Montenegro – Nederland.

