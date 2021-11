Solbakken hyllar Ødegaards «sjuke heiarop»

sport

– Han har nokre heilt sjuke heiarop, sa Solbakken og braut ut i latter.

– Nei, han er seg sjølv. Han er ein stille og roleg kaptein som ikkje spring rundt i gangane og seier «no skal de vere klare», men som spreier ro med det trygge nærværet sitt.

Ødegaard er ein av tre norske spelarar som har starta kvar kamp i VM-kvalifiseringa. Berre Birger Meling, som laurdag får gullklokka for den 25. landskampen sin, har fleire minutt enn han. Hadde det ikkje vore for overtrakket som tvinga han ut ved pause i opningskampen i Gibraltar, hadde Ødegaard truleg vore på topp av den lista òg.

Fin leiar

– Han er ein fin leiar, både på og utanfor banen. Han er flink til å lytte, og til å seie dei rette tinga. Han har vore bra som kaptein, seier Mohamed Elyounoussi, den tredje som har starta alle kampar i VM-kvalifiseringa.

Ei liste Ødegaard ikkje toppar, er måljegerlista. Etter 35 landskampar har han skåra berre ein gong med flagget på brystet. Det var mot Romania i førre EM-kvalifisering.

– Han har hatt moglegheit til å skåre fleire, og det kjem antakeleg. Eg tippar at han skårar fleire i dei neste 35 landskampane sine. Han har hatt skåringssjansar i kvalifiseringa, men først og fremst kunne han hatt fleire målgivande pasningar (om lagkameratane hadde utnytta sjansane). Han har stått bak mykje av det offensive spelet vårt, seier Solbakken.

Hockeymålgivande pasning

– Martin er ein spelar som kan få mange hockeymålgivande pasningar (typisk tredje sist på ballen) og assist, ein spelar som er viktigare i det oppbyggjande spelet enn som avsluttar. Eg ser han meir som ein allround midtbanespelar enn som ein målpoengspelar.

Ødegaard og Meling er elles dei to einaste som har vore på banen i alle dei ti landskampane under Solbakken, inkludert dei to privatkampane i juni. Ødegaard har starta med kapteinsbindet i kvar einaste kamp og har spelt frå start til slutt i seks av ti kampar.

Kapteinen er også ein av dei seks nordmennene som blir utestengde mot Nederland om dei skulle pådra seg gult kort mot Latvia. Ødegaard fekk gult i heimekampen mot nederlendarane i september.

