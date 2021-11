Lægreid lèt verdscupen fare – satsar alt på OL

sport

Lægreid gjorde pangdebut i elitelandslaget førre sesong med fire VM-gull og sju verdscupsigrar. Kommande sesong droppar han renn for å vere best mogleg rusta for OL.

– Viss eg hadde hatt eit mål om å vinne verdscupen den kommande sesongen, så ville eg ha gått alt av renn. Det kjem ikkje til å skje. Eg kjem til å gjere dei rette vala for å vere i form til OL. Forhåpentleg får eg ein lang karriere, og då kjem det nye moglegheiter i verdscupen, seier han til VG.

– Planen er å følgje opplegget til skiskyttarforbundet, men viss forma er dårleg, kan eg bli nøydd til å gjere justeringar, legg han til.

Verdscupopninga i skiskyting finn stad i svenske Östersund frå 27. november.

