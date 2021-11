Avis: Nederland-Noreg går for tomme tribunar

sport

Det har lenge vore spekulert i om kampen ville gå for tomme tribunar på grunn av smittetrykket i Nederland.

Torsdag registrerte Nederland 16.364 nye koronatilfelle, noko som er langt over den førre smitterekorden, som var på 12.997 tilfelle og vart registrert i desember 2020.

Regjeringa sat ifølgje De Telegraaf i lange møte torsdag for å diskutere kva dei skulle gjere med smittetrykket i landet, og avisa Nos melder at den viktige kampen vil gå for tomme tribunar som ei følgje av dei nye og omfattande nasjonale tiltaka.

Det er venta at tiltaka blir stadfesta fredag kveld.

Kampen skal spelast i Rotterdam, der både Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes spelar heimekampane sine for Feyenoord. Stadion De Kuip husar 50 000 tilskodarar og ville truleg vore eit enorm løft for dei oransje i kampen om VM-plass.

Oppgjeret vil høgst truleg vere ein rein gruppefinale om sigeren i gruppe G. Vinnaren av gruppa vil sikre VM-plass i Qatar neste år.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund seier til NTB at det førebels ikkje finst ytterlegare informasjon om gjennomføringa av kampen enn det som har komme fram i nederlandske medium.

