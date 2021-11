Trondsen måtte snu på flyplassen – på plass i Noreg-troppen

sport

Det skjer etter ein småhektisk onsdag for Trondsen. Han hadde eigentleg fått beskjed om at han ikkje trongst i troppen, men då Bjørkan skulle teste forma på trening, var det behov for han likevel.

Glimt-backen hinka av treningsfeltet, og den administrative koordinatoren til fotballherrane, Are Hokstad, måtte få fatt i Trondsen igjen.

– Are fekk tak i han på ei tekstmelding på eit fly midt mellom Oslo og Istanbul. Då måtte han berre leggje seg inn på eit hotell og reise opp hit i dag tidleg. Han rekk akkurat treninga, sa landslagssjef Ståle Solbakken torsdag.

Trondsen er omskulert til venstreback i Tyrkia og har spelt der i fleire i kampar nyleg. Dermed er han ein kandidat som innhoppar på den plassen om det skulle bli nødvendig å byte ut førstevalet Birger Meling.

Trondsen har òg tidlegare i karrieren veksla mellom å spele på venstrebacken og på midtbanen.

Forutan Bjørkan måtte Veton Berisha trekkje seg frå troppen med skade onsdag. Solbakken hentar ikkje inn ein erstattar for han.

