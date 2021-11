TV 2: Graham Hansen gjennomgjekk vellykka inngrep i hjartet

sport

Det er TV 2 som har fått stadfesta inngrepet av Noregs landslagslege Said Tutunchian.

– Ho hadde ei oppleving i Barcelona med ei rytmeforstyrring. Det er teke hand om av klubben, og ho har gjennomgått utgreiingar og behandling som klubben har handtert, seier han til kanalen.

Tutunchian opplyser vidare at Graham Hansen no skal vere kvitt rytmeforstyrringane ho har opplevd.

Arbeidsgivaren til den norske landslagsprofilen, Barcelona, opplyste torsdag at Graham Hansen har vore gjennom det som vart karakterisert som diagnostiske og terapeutiske kardiologiske testar.

No skal det vere klart for å starte prosessen med å ta opp att fysisk aktivitet.

I førre veke vart det kjent at landslagsstjerna var uaktuell for spel mens ein ventar på resultat frå grundige hjartetestar. Barcelona stadfesta opplysningane i ei pressemelding.

Undersøkt av landslagslegar

Graham Hansen vart bytt ut til pause i Barcelonas 8-1-siger over Real Sociedad sist helg. Ifølgje TV 2 kom av det at ho hadde høg puls og ubehag i brystet.

Klubblaget opplyste vidare førre veke at 26-åringen ikkje ville vere tilgjengeleg for kampar før alle prøvesvara fanst. Ho skulle overvakast for hjarterytmeforstyrringar på trening.

Noregs landslagssjef Martin Sjögren opplyste samtidig til NTB at Graham Hansen merka at noko ikkje stemde undervegs i 0-0-kampen mot Polen i VM-kvalifiseringa 21. oktober.

– Legane våre undersøkte henne i pausen, då ho kjende at pulsen ikkje gjekk ned, seier Sjögren til NTB.

Då klarte ein å få pulsen ned, og Graham Hansen spelte òg heile 2.-omgangen i Polen.

Aktuell for landslagssamling

I slutten av inneverande månad er det klart for ny landslagssamling med VM-kvalifiseringskampar mot Albania og Armenia. Om Graham Hansen blir med der, er inntil vidare ikkje avklarte.

– Vi har ein dialog med Barcelona. Når det gjeld samlinga, så får vi sjå korleis det utviklar seg for Caro kommande veke, skriv landslagssjef Sjögren i ei tekstmelding til NTB torsdag.

Det norske laget slo Armenia 10–0 i det første oppgjeret i kvalifiseringa. Då stod Graham Hansen bak tre skåringar. Albania har Noreg enno ikkje møtt.

(©NPK)