Solbakken gjer alt for å unngå Latvia-mine – glad for ekstra tid

– Det er veldig, veldig viktig at vi kan ha ordentlege treningar, og det er godt å få lov til det. Det er første gong i mi tid at vi har hatt litt ro i førebuingane. Det er tryggjande, sa han før økta på torsdag på Ullevaal.

Akkurat som på onsdag kunne han køyre med høg intensitet over tid og drille laget med tanke på det som skal gjerast i kampen. Som vanleg vart pressa send på dør etter oppvarminga.

– Tidlegare har vi spelt allereie onsdag etter å ha samla spelarane måndag. Då er det risikosport. Då må vi gå gjennom taktikken i dei sju minutta vi kan trene med fart, medan spelarane er stive og støle. Då blir det ein veldig fordel å ha det som no.

Både i mars og september spelte Noreg onsdag, laurdag og tysdag under landslagsveka. I oktober var det kamp fredag og måndag. Altså kan Solbakken notere personleg rekord i førebuingstid. Kampen mot Latvia blir spelt fem dagar etter at han samla troppen.

Må vinne

Han har ikkje vilja snakke om storkampen som ventar i Rotterdam tysdag, i visse om at poengtap mot Latvia kan gjere den kampen nesten uinteressant.

Norsk siger laurdag vil garantere matchball på De Kuip. Vinn Noreg òg då, er VM-billetten klar. Derimot kan fire poeng på dei to kampane vise seg å vere for lite, ikkje berre i kampen om gruppesiger, men om 2.-plassen som gir omspel. Vinn Tyrkia som venta stort over Gibraltar i Istanbul laurdag, kan tyrkarane fort ta igjen dei to poenga dei er bak Noreg og også gå forbi i målforskjell.

Vinn Nederland i Montenegro laurdag, og Noreg gir frå seg poeng mot Latvia, vil nederlendarane i praksis vere VM-klare allereie før kampen på tysdag, takka vere den overlegne målforskjellen sin. Skulle Noreg attpåtil tape for Latvia, vil sjølv ikkje eventyrsiffer kunne sende Noreg til topps.

Vondt tap

Noreg har tapt for Latvia før, noko Ståle Solbakken ikkje gløymer så lett. Han var nemleg med.

– Det var Nils Johan Sembs første viktige kamp som landslagssjef, det var berre éin tribune på Ullevaal (på grunn av utbygging), og eg var Noregs målskårar, seier han om kampen i september 1998.

Noreg dominerte kampen stort og skapte masse sjansar, men fekk ikkje inn meir enn Solbakkens utlikningsmål til 1-1. Latvia kontra seg til 3-1-siger.

– Eg hugsar at publikum ropte på Drillo. Det var ingen ønskestart, seier Solbakken om kampen som likevel var den første på vegen mot det som vart Noregs hittil siste sluttspel. Det vart åtte sigrar og ein uavgjord i dei resterande kampane i den kvalifiseringa.

Aldri enkelt

Målet for Solbakken og spelarane hans er å bryte sluttspelstørken som har vart sidan 2000. Dei ti siste sluttspela i EM og VM har gått utan norsk deltaking. Spelarane har kjøpt Solbakkens bodskap om ikkje å ta lett på ein motstandar som i september vart rundspelt på bortebane.

– Eg ser på det som ein tøff kamp. Det er aldri enkelt å møte eit lag som kjem for å forsvare seg og gjere det vanskeleg for oss. Dei er veldig disiplinerte, og verken Nederland eller Tyrkia fekk det enkelt mot dei. Vi må ha balltempo og gode rørsler, og relasjonane må sitje, seier Mohamed Elyounoussi.

– Og så må vi vere effektive. Eg håpar vi slepp å stange lenge, men får eit tidleg mål.

Latvia tapte berre 0-2 borte mot Nederland og heldt Tyrkia til 3-3 i Istanbul. Førre runde skåra Tyrkia vinnarmålet i Riga i niande tilleggsminutt.

