Sandviken-vedtaket i boks: Fotballkvinnene blir ein del av Brann

Dermed ligg alt til rette for at nybakt seriemeister Sandviken blir heitande Brann neste sesong. Frå før har årsmøta i Brann og Sandviken Toppfotball stemt for ein fusjon.

Styret i IL Sandviken stilte seg samla bak å gi slepp på fotballaget til kvinnene. På årsmøtet på torsdag vart det påpeika at «tiden er inne» for eit slikt grep. Idrettslaget satsar på å etablere eit nytt Sandviken-lag på eit lågare nivå.

Forslaget vart vedteke einstemmig av Sandvikens medlemmer.

Brann blir dermed den førebels siste i ei rekkje av norske fotballklubbar på herresida som innlemmar eit kvinnelag i satsinga si.

Det gjorde til dømes Rosenborg då klubben overtok Trondheims-Ørns plass i Toppserien i 2020. LSK Kvinner gjorde det same i 2010, då dei tok over for Team Strømmen.

I sosiale medium omtaler Brann torsdagsvedtaket som «en historisk dag». Vidare skriv bergensklubben at «vi er utrolig stolte og ydmyke».

