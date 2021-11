Ingen frå det offisielle Noreg klare til å reise til Beijing-OL

sport

– For tidleg å seie, svarer Slottet på NTBs spørsmål om nokon frå kongefamilien vil reise til Kina i februar neste år.

TV 2 skriv at kulturminister Anette Trettebergstuen enno ikkje har svart på invitasjonen frå Norges idrettsforbund om å vere med til OL. Invitasjonen vart send 18. oktober, med oppmoding om ei rask avklaring.

Til NTB gav Trettebergstuen 1. november dette svaret:

– Deltaking skal vi komme tilbake til.

Høgres idrettspolitiske talsperson Turid Kristensen har lenge vore klar på at ho ikkje ville ha reist som offisiell representant for Noreg. Fleire politikarar TV 2 har spurt, har anten ikkje svart eller sagt at dei ikkje har planar om å reise.

Kina er som arrangørland kontroversielt på grunn av sterk kritikk mot forholda for menneskerettane i landet, særleg knytt til minoritetsgruppa uigurane.

