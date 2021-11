Graham Hansen gjennomgjekk vellykka testar

sport

Det opplyser den spanske storklubben på Twitter-kontoen sin torsdag.

Barcelona opplyser at Graham Hansen har vore gjennom diagnostiske og terapeutiske kardiologiske testar. Dermed startar prosessen med å ta opp att fysisk aktivitet.

I førre veke vart det kjent at landslagsstjerna var uaktuell for spel mens ein ventar på resultat frå grundige hjartetestar. Den spanske klubben stadfesta opplysningane i ei pressemelding.

Graham Hansen vart bytt ut til pause i Barcelonas 8-1-siger over Real Sociedad sist helg. Ifølgje TV 2 kom av det at ho hadde høg puls og ubehag i brystet.

Barcelona opplyste vidare at 26-åringen ikkje ville vere tilgjengeleg for kampar før alle prøvesvara fanst. Ho skulle overvakast for hjarterytmeforstyrringar på trening.

Noregs landslagssjef Martin Sjögren har sagt til NTB at Graham Hansen merka at noko ikkje stemde undervegs i 0-0-kampen mot Polen i VM-kvalifiseringa 21. oktober.

– Legane våre undersøkte henne i pausen, då ho kjende at pulsen ikkje gjekk ned, seier Sjögren til NTB.

Då klarte ein å få pulsen ned, og Graham Hansen spelte òg heile 2.-omgangen i Polen.

