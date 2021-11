Første spelar på plass i Haugesunds kvinnelag

sport

FK Haugesund startar kvinnesatsinga si i 2. divisjon kommande sesong og har slått saman laga Haugesund, Haugar og Djerv 1919.

Tenåringen Bråthen frå Etne fekk æra av å bli den første spelaren som er klar for laget, opplyser FKH på sin nettstad.

– Det er veldig gøy å vere historisk. Eg kjenner på at eg blir veldig stolt, og eg er veldig innstilt på å sette igjen spor her og vise at dette var eit rett val av FK Haugesund, seier Bråthen.

Ho skåra vanvitige 20 mål på ti kampar fordelte på Haugar (2. divisjon) og Djerv 1919 (3. divisjon) i årets sesong. Trenar Thomas Dahle har ønskt seg nettopp Bråthen som det første innkjøpet til laget.

– Eg er både stolt og glad for at vi har signert Solfrid i dag. Ho er ein svært spennande spelar med mange gode kvalitetar, ikkje minst har ho veldig gode avslutningseigenskapar og stor arbeidskapasitet og løpskraft, seier han.

(©NPK)