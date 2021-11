Dortmund-topp forsvarer Haaland-reise

sport

Haaland slit med ein hofteskade og er venta å vere ute i mange veker. Han er såleis uaktuell for spel i Noregs avgjerande VM-kvalifiseringskampar mot Latvia og Nederland dei kommande dagane.

Onsdag skreiv tyske Sport Bild at Haaland gjennomfører delar av rehabiliteringa si i spanske Marbella, sjølv om leiinga i Dortmund har lagt til rette for og ønskte at dei skadde spelarane deira skulle halde seg i Tyskland.

Trenar Marco Rose skal ifølgje avisa ha kunngjort spelarane avgjerda. Haaland-advokat Mino Raiola skal likevel ha sendt klubben eit brev med beskjed om at nordmannen vil opphalde seg nokre dagar i Marbella.

Skal følgje Noreg

Til tyske Sky seier Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc at Marbella-reisa er klarert med klubben.

– Erling gjennomfører eit par dagar med rehabilitering i Marbella og vil deretter følgje landslaget (Noreg). Men alt har vore klarert med klubben i ei tid. Trenaren sa at det er OK, seier han til kanalen.

Zorcs utsegner må tolkast som at Haaland vil vere på plass når Noreg avsluttar VM-kvalifiseringa med det som etter alle solemerke blir ein lagnadskamp mot Nederland på De Kuip i Feyenoord neste veke.

Konkret plan

Dortmunds lagsjef Sebastian Kehl uttaler seg på si side til Bild torsdag om Haalands opptrening.

– Vi har diskutert oss fram til ein konkret plan med Erling og teamet hans. Han er for tida i utlandet i nokre dagar, held fram med rehabiliteringsprogrammet der og blir intensivt teken hand om. Erling kjem tilbake til Dortmund neste veke og vil halde fram med å jobbe her, seier han til avisa.

Når den norske målmaskina er tilbake på banen, er inntil vidare usikkert. Toppkampen i Bundesliga mot Bayern München tidleg i desember er nemnd som eit mogleg mål. Samtidig tyder andre rapportar på at det kan dra seg mot nyttår før hofteskaden er tilbakelagd.

(©NPK)