Linn Svahn mistar OL

sport

21-åringen måtte gjennom ein skulderoperasjon for ni veker sidan. Onsdag melder ho at det ikkje blir nokon OL-tur til Beijing for henne. Den beskjeden fekk ho rett etter operasjonen.

– Med éin gong eg vakna, fekk eg høyre at du ikkje kjem til å reise til OL i vinter, seier Svahn til Expressen.

Langrennsyndlingen seier at det er mange kjensler knytt til dette, og at ho tysdag låg på golvet og gråt.

– No er det jo så definitivt. No er det ute. No kjem alle til å vite det. Det har teke meg ei stund å forsone meg med situasjonen, seier Svahn.

Svahn skadde skuldra for sju månader sidan i eit verdscuprenn i Ulricehamn. Operasjonen vart gjord fordi rehabiliteringa ikkje har gått som ønskt.

Svensken har ni verdscupsigrar, men har vore uheldig i meisterskap. Det var knytt store forventningar til Svahn før VM i Oberstdorf i vinter. Skulderproblema gjorde at VM-draumen tok slutt allereie i semifinalen på sprinten.

No går òg OL i vasken.

