Frankrike vil bruke Benzema anten han blir dømd eller ikkje

Benzema vart i 2015 kasta ut av landslaget då det kom fram at han hadde vore med på utpressing av landslagskollega Mathieu Valbuena i samband med ein sexvideo. Benzema vart i mai teken inn i troppen igjen etter over fem år ute.

Saka har først no komme opp for retten, og Benzema står tiltalt for utpressing. Uavhengig av kva dommen blir 24. november, vil han framleis vere aktuell for landslaget.

Det stadfestar fotballpresident Noel Le Graet, som seier det er opp til hovudtrenar Didier Deschamps å vurdere Benzema ut frå sportslege kriterium.

Aktoratet har lagt ned påstand om ei vilkårsstraff på ti månader, medan forsvararane hans ber om frifinning.

