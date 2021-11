Berisha og Bjørkan uaktuelle til lagnadskampane

sport

Landslagssjef Solbakken sa på pressekonferansen på onsdag at det allereie er vedteke at Viking-spelar Berisha forlèt troppen på grunn av ein skade. Seinare stadfestar landslagslege Ola Sand overfor TV 2 at også Fredrik Bjørkan er uaktuell til kampane.

Bjørkan var tilbake i Bodø/Glimts startellevar i kampen borte mot Roma etter skadeproblem. Han skulle gjennom testar onsdag, men hinka av treninga på Ullevaal.

– Han skal gjennom testar. Vi hentar ikkje inn ein erstattar for Berisha, men må sjå på det viss Bjørkan må reise heim, seier Solbakken.

(©NPK)