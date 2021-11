Solbakken etter formidabelt Normann-løft: – Aktuell for viktige roller

sport

Norwich-proffen Normann kom måndag til den norske landslagsleiren med dokumentert form frå ei av dei tøffaste fotballigaene i verda. Laurdag skåra han det første Premier League-målet sitt då Norwich tok den første sigeren for sesongen.

I etterkant fekk 25-åringen mykje skryt. Han blir av fleire peika på som den beste spelaren i Norwich så langt denne sesongen.

I veka som kjem skiftar fokuset frå klubbfotball til landslagsfotball med to uhyre viktige VM-kvalifiseringskampar mot Latvia og Nederland på menyen. Formsterke Normann kan fort få ei sentral rolle i begge.

På spørsmål frå NTB om Normanns utvikling i Norwich dei siste månadene, legg ikkje landslagssjef Ståle Solbakken skjul på at midtbaneprofilen har fått eit veldig løft.

– Han er ein spelar som har hatt veldig fin stigning i Norwich. I dei tre første kampane hans syntest eg at han fekk mykje skryt for lite. Det handlar om at Norwich var så veldig dårlege, og om du slo nokre pasningar framover i banen og trefte ein medspelar, var det automatisk okay. Dei siste tre kampane har han vore veldig, veldig god, seier Solbakken.

Må passe på helsa

I takt med at Norwich har funne noko som kan likne form, har Normann definitivt gjort det same.

– No har laget vorte betre, og han har definitivt bidrege til det. I takt med at fysikken hans har vorte betre og at han held i Premier League, har dei tre siste kampane vore veldig, veldig gode, fastslår Solbakken.

Den førre landslagssamlinga gjekk Normann glipp på grunn av skade. Etter sigeren mot Brentford laurdag innrømte 25-åringen overfor TV 2 at han slit med ein bekkenskade som gir smerter etter kvar einaste kamp.

Landslagssjef Solbakken seier den fysiske helsa til Norwich-proffen må haldast eit ekstra vake auge med.

– Det handlar om at vi har kontroll på kroppen hans. Han er ein av dei vi må kikke litt ekstra etter, fordi han har den skadehistorikken han har, seier Solbakken.

Får ny trenar?

Mot Latvia og Nederland kan Normann like fullt bli ein av landslagssjefens fortrudde.

– Han er sjølvsagt aktuell for viktige roller og er ein spelar vi kjem til å observere under trening, seier Solbakken.

Med kurs for landslagssamling la Normann eit Norwich-miljø utan manager bak seg. Trass i sigeren på laurdag fekk Daniel Farke sparken i timane etter kampen.

No blir det spekulert i kven som blir den neste sjefen for kanarifuglane. Enkelte bookmakerar har Bodø/Glimts suksesstrenar Kjetil Knutsen høgt på listene sine.

– Han har vist at han er «The Special One», så det er ikkje så rart, smilte landslagssjef Ståle Solbakken då TV 2 konfronterte han med rykta på pressekonferansen på måndag.

Norwich ligg sist i Premier League etter 11 serieomgangar. Fem poeng skil opp til Joshua Kings Watford på trygg grunn.

