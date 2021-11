Hjulmand om Villa-rykta: – Eg skal ingen stader nå

sport

Hjulmand kommenterte tysdag rykta på ein pressekonferanse før Danmarks VM-kvalifiseringskampar mot Færøyane og Skottland.

– Eg seier ikkje noko om rykta. Eg fortel ikkje kven eg snakkar med og kven eg ikkje snakkar med. Det er heilt naturleg. Sånn er det, innleidde landslagssjefen.

– Eg er superglad for å vere dansk landslagssjef, og eg skal ikkje nokon stad akkurat nå. Eg synest at vi nettopp er i gang, og eg deler ein draum med dei eg er saman med. Det einaste eg tenkjer på, er dei to kommande kampane. Og så er det ingen som veit korleis det skal gå, seier Hjulmand.

Danmark har allereie kvalifisert seg for VM i Qatar, og Hjulmand ønskjer å leie laget der. Han har kontrakt til sommaren 2024, men ser ikkje bort frå noko.

– Eg vil ikkje avvise noko, det er jo åndssvakt. Men det er kjempestort å vere dansk landslagssjef.

(©NPK)