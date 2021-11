Xavi presentert for Barcelona-fansen: – Kjem til å forlange mykje av spelarane

sport

Framfor 25.000 supporterar vart Xavi teken imot som ein helt og redningsmann. Barcelona ligg, etter over eit tiår fylt med suksess, titlar og dominans, med brekt rygg midt på tabellen i La Liga, utan superstjerna Lionel Messi og med fleire milliardar kroner i gjeld.

Bortsett frå Messi har det vore få andre spelarar med høgare stjerne i Barcelona dei siste 15 åra enn nettopp Xavi. Han kjenner fleire spelarar i troppen frå si tid som Barcelona-spelar.

– Eg kjem til å forlange mykje av spelarane mine. Det er ein fordel at eg allereie kjenner folk som (Marc-André) ter Stegen, (Gerard) Pique, (Jordi) Alba, Busi (Sergio Busquets) og (Sergi) Roberto. Eg veit korleis eg kan motivere dei og kva svakheitene deira er, sa Xavi til Barca TV like før han vart presentert for fansen.

Xavi spelte i Barcelona frå 1998 til 2015, då han drog for å spele for og seinare trene Al Sadd i Qatar.

No er den tidlegare midtbanespelaren henta tilbake som redningsmann, som erstattar for Ronald Koeman etter fleire svake resultat den siste tida.

