Siger for koronafri Zuccarello

Zuccarello var i troppen til Minnesota Wild etter å ha mista fire kampar med koronasmitte.

Nordmannen markerte seg grundig i kampen – som gjekk natt til måndag norsk tid – sjølv om han denne gongen ikkje noterte seg verken for mål eller målpoeng.

Zuccarello hadde likevel heile tre skot på mål, to av dei ristskot som målvakt Semyon Varlamov hos New York Islanders tok. Han fekk 19 minutt og 48 sekund (3.35 i powerplay) på isen i korona-comebacket.

Det byrja likevel ikkje så bra for Minnesota Wild. Islanders' Anders Lee sørgde for 1–0 berre 19 sekund før første periode ebba ut.

I andre periode utlikna Nick Bjugstad for Wild etter 9.59, medan Islanders igjen gjekk i føringa etter 12.04 – endå ein gong etter skåring av Anders Lee.

I tredje periode vart det likevel Wild for alle pengane. Heile fire puckar kom seg forbi målvakta til Islanders. Først var det Ryan Hartmans tur etter 7.17, og knappe to minutt seinare (9.18) skåra Brandon Duhaime. Etter 18.13 var det Jonas Brodins tur, før Matt Dumba sørgde for den femte Wild-skåringa i kampen etter 19.11.

Dei to siste måla kom i tomt bur då Islanders tok ut målvakta. Dermed sette Wild stoppar for Islanders rekkje med sju sigrar på rad.

Mats Zuccarello har bidrege med tre skåringar og fire målgivande pasningar i dei sju kampane han har spelt så langt i sesongen. Wild leiar no avdelinga si i NHL etter kampen på søndag.

